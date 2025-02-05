Женский гандбольный клуб ЦСКА сменил тренера после вылета в 1/4 финала Кубка России

Женский гандбольный клуб ЦСКА объявил о смене главного тренера. На этом посту Надежду Муравьёву сменила Людмила Бодниева, бывший тренер сборной России.

«ЦСКА – амбициозный клуб, который всегда ставит перед собой самые серьёзные задачи. Третье место по итогам предварительного этапа – абсолютно не тот результат, на который мы рассчитывали. Также болезненным оказалось и поражение в четвертьфинале Кубка России от «Черноморочки». ЦСКА трижды подряд побеждал в этом турнире, нацеливался повторить этот успех и в нынешнем сезоне, но, к сожалению, теперь даже не выступит в «Финале четырёх».

В связи с этим мы объявляем о смене главного тренера: благодарим за работу Надежду Муравьёву и приветствуем в команде Людмилу Бодниеву. Она является опытным специалистом, последние успехи ЦСКА во многом связаны с её работой. Надеемся, что Людмиле Валериевне удастся выправить ситуацию и вернуть клуб на лидирующие позиции в Суперлиге», — говорится в заявлении клуба.