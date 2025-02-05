«Расстроена, что спугнули Фуркада». Натали Пешала — о возможном главе оргкомитета ОИ-2030

Экс-президент Федерации ледовых видов спорта Франции Натали Пешала прокомментировала решение шестикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада не участвовать в борьбе за пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года.

«Уже сейчас было бы неплохо назначить главу оргкомитета. Лично я ужасно расстроена, что мы отпугнули такого человека, как Мартен Фуркад! У таких спортсменов, как он, есть ценности, опыт, навыки, желание, и как мы можем это подавить? Из-за проблем, которые касаются не французского населения, а французских спортсменов», — приводит слова Пешала L’Équipe.

Ранее Мартен Фуркад сообщил, что вышел из борьбы за пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года из-за разногласий с региональным правительством во Французских Альпах.