Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Более 10 регбийных клубов со всего мира борются за контракт с Поллардом

Более 10 регбийных клубов со всего мира борются за контракт с Поллардом
Аудио-версия:
Комментарии

Южноафриканский полузащитник веера Хендре Поллард интересует более 10 клубов по всему миру. Контракт Полларда с английским «Лестером» истекает в конце сезона. Аналитики сообщают, что у 30-летнего Полларда есть все шансы приблизиться по уровню зарплаты к своим звёздным коллегам по амплуа — англичанину Оуэну Фарреллу и шотландцу Финну Расселлу.

Южноафриканское издание Rapport сообщает, что около 10 клубов только из ЮАР готовы предложить ему от £ 640 тыс. до £ 860 тыс. за сезон. Также четыре японских клуба заинтересованы в подписании контракта с высококлассным полузащитником веера на следующий сезон, в том числе «Сантори Санголиаф» из Токио.

Сам Хендре Поллард заявил, что пока не может сказать, где он окажется в следующем сезоне, и до конца текущего наслаждается нахождением в расположении «Лестера». После 11 туров Премьершипа «Лестер» занимает четвёртое место вслед за «Глостером» Кирилла Готовцева, оба клуба имеют по 35 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бат» Финна Расселла с 46 очками. Следующий матч «Лестер» проведет на выезде 21 марта против «Норгтемптона».

Материалы по теме
Магнус Карлсен перешёл все границы. Экс-чемпион мира развязал грязную войну с ФИДЕ
Магнус Карлсен перешёл все границы. Экс-чемпион мира развязал грязную войну с ФИДЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android