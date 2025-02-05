Более 10 регбийных клубов со всего мира борются за контракт с Поллардом

Южноафриканский полузащитник веера Хендре Поллард интересует более 10 клубов по всему миру. Контракт Полларда с английским «Лестером» истекает в конце сезона. Аналитики сообщают, что у 30-летнего Полларда есть все шансы приблизиться по уровню зарплаты к своим звёздным коллегам по амплуа — англичанину Оуэну Фарреллу и шотландцу Финну Расселлу.

Южноафриканское издание Rapport сообщает, что около 10 клубов только из ЮАР готовы предложить ему от £ 640 тыс. до £ 860 тыс. за сезон. Также четыре японских клуба заинтересованы в подписании контракта с высококлассным полузащитником веера на следующий сезон, в том числе «Сантори Санголиаф» из Токио.

Сам Хендре Поллард заявил, что пока не может сказать, где он окажется в следующем сезоне, и до конца текущего наслаждается нахождением в расположении «Лестера». После 11 туров Премьершипа «Лестер» занимает четвёртое место вслед за «Глостером» Кирилла Готовцева, оба клуба имеют по 35 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бат» Финна Расселла с 46 очками. Следующий матч «Лестер» проведет на выезде 21 марта против «Норгтемптона».