«Дворкович не сдержал своё слово». Магнус Карлсен — о конфликте Freestyle Chess с ФИДЕ

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал конфликт между Freestyle Chess и Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

«Мы хотели работать с ФИДЕ, но не любой ценой. На мой взгляд, когда организуется серия турниров с лучшими игроками мира и с очень хорошими деньгами – есть все основания для того, чтобы победитель получил титул чемпиона мира.

Мы предложили деньги ФИДЕ за это право, они хотели больше. Я думаю, что договорённость могла бы быть достигнута, но на тот момент Бюттнер уже был недоволен процессом, и с тех пор мы, если честно, не чувствуем, что в ФИДЕ есть кто-то, на кого можно положиться. Даже Дворкович, который был очень полезен в прошлом, теперь не сдержал своё слово, что обидно. Я очень надеюсь, что другие игроки не пострадают.

У меня всё в порядке, я нахожусь на позднем этапе своей карьеры, я хочу играть в шахматы Фишера, и меня не волнует чемпионат мира по классике, у меня нет необходимости играть в турнирах ФИДЕ. Что касается других игроков старшего возраста, таких как Накамура, – его тоже это не волнует, он не хочет терпеть эти манипуляции. Есть ещё Каруана, который находится посередине, но он, очевидно, хочет попробовать стать чемпионом мира по классике, что вполне объяснимо!

Молодые шахматисты и поддерживающие их федерации переживают, спрашивают, не будет ли каких-то санкций от ФИДЕ, но при этом они действительно хотят принять участие в наших мероприятиях», — сказал Карлсен в эфире канала Take Take Take в социальных сетях.

Ранее с открытым обращением к Дворковичу выступил один из главных организаторов Freestyle Chess (главным медийным лицом которого является именно Карлсен) Ян-Хенрик Бюттнер. Он заявил, что его переговоры с ФИДЕ зашли в тупик, а также призвал Дворковича уйти в отставку.