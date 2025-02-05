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Тестовые заезды на санно-бобслейной трассе ОИ-2026 могут быть перенесены на апрель

Тестовые заезды на санно-бобслейной трассе ОИ-2026 могут быть перенесены на апрель
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Тестовые заезды на санно-бобслейной трассе Олимпиады-2026 в Кортина-д’Ампеццо (Италия) могут быть перенесены на апрель из-за задержек в сроках сдачи объекта. Об этом сообщили в Inside the Games.

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах со строительством сооружения, однако организаторы заверили, что к марту 2025 года на санно-бобслейной трассе пройдут тестовые соревнования. Также известно, что в случае срыва сроков, олимпийские турниры по санному спорту, бобслею и скелетону могут пройти в американском Лейк-Плэсиде.

Зимние олимпийские игры в Милане (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

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