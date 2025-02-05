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Журналист задал Патрику Махоумсу ряд провокационных вопросов накануне Супербоула-2025.

Журналист задал Патрику Махоумсу ряд провокационных вопросов накануне Супербоула-2025.
Патрик Махоумс
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Американский футболист квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ) Патрик Махоумс отреагировал на колкие вопросы журналиста на пресс-конференции накануне Супербоула. На старте сезона фанаты увидели кадры, на которых спортсмен разговаривает с рефери. После этого началась волна подозрений в благосклонности судей к действующим победителям Супербоула.

Журналист: За всю вашу карьеру вам помогало побеждать так много замечательных людей, так кто же ваш любимый судья?

Махоумс: Это смешно. Все судьи хороши. Они делают всё, что в их силах, выходят на поле и играют в эту игру по правилам.

Журналист: Отправляли ли вы когда-нибудь рождественскую открытку кому-нибудь из официальных лиц?

Махоумс: Насколько помню, нет. Я поговорю с некоторыми из моих товарищей по команде, чтобы выяснить это, — приводит подробности диалога The Daily Mail.

Напомним, 10 февраля в Супербоуле-2025 «Канзас-Сити» сыграет с «Филадельфией».

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