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Кубок России по пляжному футболу среди женских команд пройдёт в Архангельске

Кубок России по пляжному футболу среди женских команд пройдёт в Архангельске
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Кубок России по пляжному футболу среди женских команд пройдёт в Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Кубок России в Архангельске – третий в истории российского женского пляжного футбола. Первый розыгрыш трофея состоялся в 2023 году. Первым победителем турнира стал «Кристалл», который в финале обыграл «Звезду» со счётом 6:2. На следующий год в финале встретились те же команды — победу вновь праздновали футболистки «Кристалла» 2:1.

Розыгрыш турнира состоится с 5 по 9 марта в Архангельске на песке центра пляжных видов спорта BORA BORA. Участие примут восемь команд: «Кристалл», «Звезда», СШ «Локомотив», «Строгино», сборная Санкт-Петербурга, СКМФ, «КПРФ-Урицк», ЦСКА.

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