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«Большая честь». Трэвис Келси отреагировал на решение Трампа посетить Супербоул-2025

«Большая честь». Трэвис Келси отреагировал на решение Трампа посетить Супербоул-2025
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Американский футболист игрок на позиции узкого конца в команде «Канзас-Сити Чифс» НФЛ Трэвис Келси оценил решение президента США Дональда Трампа посетить Супербоул-2025. Он станет первым главой Штатов, который будет присутствовать на этом спортивном событии.

«Я думаю, что это большая честь, независимо от того, кто является президентом. Это самая важная игра в моей жизни, и, понимаете, там будет президент. Лучшая страна в мире», — приводит слова спортсмена BBC.

Ранее возлюбленная Келси популярная певица Тейлор Свифт критиковала ныне действующего президента Дональда Трампа и высказывалась в поддержку его соперницы на выборах Камалы Харрис. Известна, что звезда также посетит Супербоул-2025, который состоится 10 февраля. Команда «Канзас-Сити» сыграет с «Филадельфией».

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