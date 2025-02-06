Трамп подписал указ о запрете трансгендерам* выступать в школьном спорте в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам* участвовать в женских спортивных соревнованиях в школьном спорте.

«Мы будем защищать гордые традиции женщин-спортсменок. Женский спорт будет только для женщин. Федерального финансирования не будет. Таким образом, это фактически положит конец нападкам на женщин-спортсменок», — приводит слова Трампа Sky News.

Ранее сообщалось, что законопроект был одобрен 218 голосами против 206. Все представители республиканской партии (216 человек) поддержали запрет для трансгендеров* участвовать в женских соревнованиях.

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