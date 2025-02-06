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В США пловчихи подали в суд с требованием аннулировать результаты трансгендера* Лии Томас

В США пловчихи подали в суд с требованием аннулировать результаты трансгендера* Лии Томас
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Бывшие члены сборной университета Пенсильвании подали в суд на пловчиху-трансгендера* Лию Томас с требованием аннулировать её результаты. Об этом сообщает Swimming World.

Пловчихи Грейс Эстабрук, Эллен Холмквист и Марго Качоровски подали в суд на университеты Пенсильвании и Гарварда, Лигу плюща и NCAA, утверждая, что их права были нарушены этими организациями, разрешившими Томас участвовать в соревнованиях.

Томас выступал в мужской команде университета Пенсильвании до смены пола. С 2021 по 2022 год Томас выиграл титулы Лиги плюща в заплывах на 100 м, 200 м и 500 м вольным стилем, а также титул NCAA в заплыве на 500 м вольным среди женщин.

Пловчихи пытаются оспорить применение политики NCAA в отношении трансгендерных* спортсменов. Они требуют возмещения ущерба за «боль и страдания, умственные и эмоциональные страдания, страдания и беспокойство, расходы, издержки и другие убытки.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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