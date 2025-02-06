Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФИДЕ сообщили, что на следующем совете могут рассмотреть вопрос о допуске сборных России

В ФИДЕ сообщили, что на следующем совете могут рассмотреть вопрос о допуске сборных России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что вопрос о возможном возвращении сборных России на официальные турниры может быть рассмотрен на следующем совете возглавляемой им организации.

«По поручению генеральной ассамблеи провели консультации с Международным олимпийским комитетом и уже допустили детские команды и команды инвалидов. Дальше, конечно же, обсуждение продолжится. Пока мы сделали первый шаг. У нас ближайший совет примерно через полтора месяца. Наверное, этот вопрос кто-то поднимет. Не исключаю этого», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».

24 января стало официально известно о допуске со стороны ФИДЕ к международным командным соревнованиям в нейтральном статусе шахматистов в возрасте до 18 лет, а также шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Беларуси.

Материалы по теме
В ФИДЕ прокомментировали допуск россиян до 18 лет к участию в командных турнирах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android