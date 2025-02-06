В ФИДЕ сообщили, что на следующем совете могут рассмотреть вопрос о допуске сборных России

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что вопрос о возможном возвращении сборных России на официальные турниры может быть рассмотрен на следующем совете возглавляемой им организации.

«По поручению генеральной ассамблеи провели консультации с Международным олимпийским комитетом и уже допустили детские команды и команды инвалидов. Дальше, конечно же, обсуждение продолжится. Пока мы сделали первый шаг. У нас ближайший совет примерно через полтора месяца. Наверное, этот вопрос кто-то поднимет. Не исключаю этого», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».

24 января стало официально известно о допуске со стороны ФИДЕ к международным командным соревнованиям в нейтральном статусе шахматистов в возрасте до 18 лет, а также шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Беларуси.