«Опять пишут, что я в коме». Чемпионка ОИ Мастеркова опровергла информацию об онкологии

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и 1500 м Светлана Мастеркова сообщила, что информация о её госпитализации является недостоверной.

«Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего это. Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут, что я в коме, ещё где-то. Это бред. Утром позвонила подруга, спрашивает: «Бедная, что с тобой? Вчера на дне рождения гуляли, мороженое ели». Что опять случилось, я не знаю. Заканчивайте уже! Я вас обнимаю, не обращайте внимания. Нет слов», — сказала Мастеркова в видео, опубликованном на своей странице в телеграм-канале.

Ранее тг-канал Mash сообщил, что бывшая спортсменка была госпитализирована с агрессивной формой злокачественной опухоли мозга.