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Всероссийский Кубок Дружбы по нардам стартовал в Нижнем Новгороде

5 февраля в Нижнем Новгороде стартовал Всероссийский Кубок Дружбы по нардам. Турнир в 12 игровых видах собрал около 100 нардистов из разных регионов страны. Дополнительный призовой фонд составит 850 тыс. рублей.

После пяти стартовых туров в длинных нардах у мужчин захватили лидерство идущие без поражений представители Республики Татарстан Константин Ушаков и Рафик Нурисламов. Среди женщин почин земляков поддержали Светлана Тимина и Лилия Королёва, к которым присоединилась Екатерина Дроздова из Челябинской области.

В турнире «Длинные нарды-блиц. Женщины» уже определились две участницы 1/4 финала. Ими стали Сирина Мухаметова (Республика Татарстан) и Светлана Машковцева (Свердловская область).

В однопойнтовом турнире по итогам первого дня соревнований лидирует Артем Пескичёв (Кировская область).

Ранее в России была сформирована первая сборная страны по нардам. В её основной состав по итогам чемпионата и Кубка России вошли 24 спортсмена из 13 регионов страны.

Кубок Дружбы в Нижнем Новгороде продлится до 9 февраля.