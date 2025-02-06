Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Всероссийский Кубок Дружбы по нардам стартовал в Нижнем Новгороде

Всероссийский Кубок Дружбы по нардам стартовал в Нижнем Новгороде
Аудио-версия:
Комментарии

5 февраля в Нижнем Новгороде стартовал Всероссийский Кубок Дружбы по нардам. Турнир в 12 игровых видах собрал около 100 нардистов из разных регионов страны. Дополнительный призовой фонд составит 850 тыс. рублей.

После пяти стартовых туров в длинных нардах у мужчин захватили лидерство идущие без поражений представители Республики Татарстан Константин Ушаков и Рафик Нурисламов. Среди женщин почин земляков поддержали Светлана Тимина и Лилия Королёва, к которым присоединилась Екатерина Дроздова из Челябинской области.

В турнире «Длинные нарды-блиц. Женщины» уже определились две участницы 1/4 финала. Ими стали Сирина Мухаметова (Республика Татарстан) и Светлана Машковцева (Свердловская область).

В однопойнтовом турнире по итогам первого дня соревнований лидирует Артем Пескичёв (Кировская область).

Ранее в России была сформирована первая сборная страны по нардам. В её основной состав по итогам чемпионата и Кубка России вошли 24 спортсмена из 13 регионов страны.

Кубок Дружбы в Нижнем Новгороде продлится до 9 февраля.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android