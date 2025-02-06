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Володар Мурзин заключил контракт с киберспортивной командой AG Global Esports

Володар Мурзин заключил контракт с киберспортивной командой AG Global Esports
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18-летний российский шахматист Володар Мурзин подписал контракт с киберспортивной командой AG Global Esports. Об этом сообщается на официальном аккаунте китайской команды в соцсетях.

Вероятно, Мурзин войдёт в состав AG Global Esports для участия в киберспортивном фестивале Esports World Cup, в рамках которого впервые пройдёт турнир по шахматам. Соревнование состоится с 31 июля по 3 августа 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Призовой фонд турнира составит $ 1,5 млн.

Пройти квалификацию можно будет либо в двух первых онлайн-турнирах серии Champions Chess Tour 2025, либо в специальных отборочных соревнованиях, информация о которых будет известна позже.

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