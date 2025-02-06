Открыт приём заявок Премии СБК 2025

Новые чемпионы по спортивному бизнесу станут известны весной. Премия СБК — это профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и персоналии прошедшего года. Организатором выступает холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». Спортивный портал «Чемпионат» является официальным информационным партнёром премии.

Премия уже в восьмой раз объединит лидеров среди спортивных объектов, клубов, лиг, федераций, спонсоров, девелоперов, производителей и других организаций спортивной отрасли. За престижный золотой глобус авторской работы и признание профессионального сообщества будут бороться лучшие компании, проекты, объекты и менеджеры спортивной индустрии.

Приём заявок для участия уже открыт. А кульминацией премии станет церемония награждения, которая состоится в Москве 18 апреля 2025 года. Это не только торжественное событие, но и уникальная возможность для расширения деловых связей и обмена опытом, ведь на мероприятии соберутся ведущие функционеры и топ-менеджеры, президенты лиг, а также известные спортсмены. В разные годы гостями премии были Ксения Шойгу, Елена Вяльбе, Евгения Медведева, Никита Нагорный, Ирина Винер-Усманова, Александр Большунов, Алексей Смертин, Анна Щербакова, Никита Мазепин и другие именитые деятели спорта.

Лауреатов определит независимый экспертный совет, в который войдут представители «Чемпионата». Прошлый год стал рекордным для Премии СБК — организаторы получили 841 заявку, что является лучшим результатом за всю историю конкурса. Претендовать на участие в Премии могут организации, проекты и специалисты, связанные со спортивным бизнесом.

VIII Премия СБК продолжает укреплять свой статус ведущей профессиональной награды в спортивной индустрии. Особый вес награде добавляют отбор претендентов экспертами, открытый приём заявок от соискателей и независимое жюри из авторитетных специалистов отрасли. В прошлом году мероприятие охватило аудиторию свыше 86 млн человек, а количество публикаций в СМИ составило более 8,5 тыс.