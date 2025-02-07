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Супербоул-2025: когда пройдёт финал НФЛ, кто поборется за чемпионство, во сколько начало

Супербоул-2025: когда пройдёт финал НФЛ, кто поборется за чемпионство
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В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) пройдёт финал сезона-2025 Национальной футбольной лиги (НФЛ). За престижный Кубок сразятся действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглс». Начало события назначено на 2:30 мск.

Согласно регламенту НФЛ, в рамках регулярного сезона 32 команды, поделённые на Американскую и Национальную конференции, проводят по 17 игр. Затем внутри конференций проходят три раунда плей-офф. Первые места каждой конференции получают путёвку во второй этап, коллективы со второй по седьмую строчку играют с первого раунда. Соперников распределяют в зависимости от мест. Победители каждой сетки становятся чемпионами Американской и Национальной конференции и встречаются в финале НФЛ.

«Канзас-Сити Чифс» — чемпион Американской конференции, «Филадельфия Иглс» — Национальной.

Отметим, что в случае победы в грядущем финале команда «Канзас-Сити Чифс» установит историческое достижение: выиграет третий Супербоул подряд, что ещё никому не удавалось в НФЛ.

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