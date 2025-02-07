В МОК отреагировали на призыв Дональда Трампа бороться с трансгендерами* в спорте

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа отстранить от трансгендеров* от участия в спортивных мероприятиях.

«Работая с международными спортивными федерациями, МОК продолжит разъяснять и обсуждать различные темы с соответствующими органами власти», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях в США. Он также будет добиваться запрета выступления трансгендеров* на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

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