В МОК отреагировали на призыв Дональда Трампа бороться с трансгендерами* в спорте

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа отстранить от трансгендеров* от участия в спортивных мероприятиях.
«Работая с международными спортивными федерациями, МОК продолжит разъяснять и обсуждать различные темы с соответствующими органами власти», — приводит слова представителя МОК ТАСС.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях в США. Он также будет добиваться запрета выступления трансгендеров* на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
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