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В МОК отреагировали на призыв Дональда Трампа бороться с трансгендерами* в спорте

В МОК отреагировали на призыв Дональда Трампа бороться с трансгендерами* в спорте
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа отстранить от трансгендеров* от участия в спортивных мероприятиях.

«Работая с международными спортивными федерациями, МОК продолжит разъяснять и обсуждать различные темы с соответствующими органами власти», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях в США. Он также будет добиваться запрета выступления трансгендеров* на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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