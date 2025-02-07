Супербоул-2025: кто станет хедлайнером шоу в перерыве

В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) пройдёт финал сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). За престижный кубок сразятся действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс».

Хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча станет американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления объявлена певица SZA, которая появилась в нескольких треках нового альбома исполнителя «GNX».

Также фанаты по проморолику Кендрика с SZA нашли намёки на то, что к ним присоединится Tyler, the Creator. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Кендрик уже выступал в финале Супербоула. В 2022 году, когда хедлайнером был Dr. Dre, Ламар же стал одной из приглашённых звёзд.

Отметим, что Кендрик Ламар является первым неклассическим и неджазовым музыкантом, получившим Пулитцеровскую премию. Это произошло в 2017 году, критики так оценили альбом DAMN.