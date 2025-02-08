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Супербоул-2025: во сколько начало финала НФЛ, где смотреть

Супербоул-2025: во сколько начало финала НФЛ, где смотреть
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В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) пройдёт финал сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). За престижный кубок сразятся действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглс». Начало события назначено на 2:30 мск.

В России официальной трансляции финала НФЛ не будет. В прямом эфире Супербоул-2025 можно будет посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Футболисты «Филадельфия Иглс» сыграют в Супербоуле на правах номинальных хозяев матча в домашнем зелёном комплекте. Игроки «Канзас-Сити Чифс» — в выездном белом.

Хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча станет американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления объявлена певица SZA.

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