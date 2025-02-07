Джош Аллен стал MVP НФЛ 2024 года

6 февраля в Snoop Dogg Saenger Theater в Новом Орлеане (США) состоялась церемония вручения наград НФЛ за 2024 год. По итогам регулярного чемпионата 2024 года самым ценным игроком (MVP) сезона стал квотербек «Баффало Биллс», американский футболист Джош Аллен. Он набрал 27 голосов за первое место и 383 очка.

Аллен стал третьим игроком в истории «Баффало Биллс», который получил статус MVP сезона, присоединившись к О. Джей Симпсону (1973) и Термену Томасу (1991).

Супербоул LIX состоится в воскресенье, 9 февраля 2025 года, в 4:30 мск на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. В главном матче сезона сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».