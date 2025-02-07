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Кевин О'Коннелл стал тренером года в НФЛ

Кевин О'Коннелл стал тренером года в НФЛ
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6 февраля в Snoop Dogg Saenger Theater в Новом Орлеане (США) состоялась церемония вручения наград НФЛ за 2024 год. Тренером года по итогам регулярного чемпионата стал Кевин О'Коннелл, возглавляющий клуб «Миннесота Викинс».

В 2024 году О'Коннелл привёл «Миннесоту Викингс» к 14 победам, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Под его руководством квотербек Сэм Дарнолд установил личные рекорды по количеству пройденных ярдов (4319), тачдаунам (35) и проценту выполненных передач (66,2%). Кевин О'Коннелл провёл в «Миннесоте» три сезона и за это время добился результата 34:17 по итогам регулярных сезонов.

Супербоул LIX состоится в воскресенье, 9 февраля 2025 года, в 4:30 мск на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. В главном матче сезона сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».

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