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Юлия Ефимова и Андрей Минаков не примут участия в первом этапе Кубка России по плаванию

Юлия Ефимова и Андрей Минаков не примут участия в первом этапе Кубка России по плаванию
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы 32-летняя Юлия Ефимова и обладатель трёх медалей мирового первенства — 2019 Андрей Минаков пропустят первый этап Кубка России по плаванию, который пройдёт 19–20 февраля в Калининграде.

«Я бы хотела выступить. Но довольно долго добираться с юга, готовлюсь к чемпионату России», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

«Первый этап Кубка России я пропускаю», — сказал Минаков.

Ранее стало известно, что Юлия Ефимова не вошла в список возможных кандидатов в сборную России на летние Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

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