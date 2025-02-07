GEF дисквалифицировала судью за подтасовку результатов на ЧЕ-2024 по гимнастике

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение дисквалифицировать арбитра с Кипра Евангелию Трикомити на четыре года за подтасовку результатов бывшей российской гимнастки Веры Туголуковой на чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Инцидент произошёл на турнире 2024 года в Будапеште, где представляющая Кипр гимнастка Вера Туголукова завоевала путёвку на Олимпийские игры в Париже. Туголукова обошла польскую гимнастку Лилиану Левиньскую, что вызвало протесты со стороны Польской федерации гимнастики.

В результате проведённого расследования Трикомити была признана виновной в манипулировании оценками на чемпионате Европы. Судья была отстранена на четыре года от любой деятельности, связанной с гимнастикой, кроме тренерской. GEF также не сняла ответственность с Европейского гимнастического союза за допущенные нарушения.