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Альпинист Виталий Лазо: наверху нет никакой романтики

Альпинист Виталий Лазо: наверху нет никакой романтики
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Альпинист-высокогорник Виталий Лазо поделился, о чём приходится думать сразу после покорения вершины. По его словам, мысли об успешном и безопасном спуске в первые же минуты перекрывают триумф.

«На деле всё оказывается более прозаично, поскольку ты начинаешь усиленно концентрироваться на спуске и думать о том, как совершить его максимально безопасно. Именно поэтому, как только мы поднимаемся на вершину, у нас сразу голова переключается на то, чтобы решить сложнейшую задачу — вернуться вниз целыми и невредимыми», — объяснил альпинист.

По словам Виталия, из-за этого ни о какой романтике не может быть и речи. По-настоящему отпраздновать успешное восхождение удаётся уже внизу, когда пройден наиболее опасный этап.

«Увы, но именно по этой причине наверху романтики никакой нет. Конечно, есть определённые эмоции: мы поздравляем друг друга, обнимаемся, но истинное чувство выполненного долга и расслабление приходят уже после спуска», — сказал Лазо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софье Бычковой.

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