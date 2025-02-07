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Международная федерация предоставила нейтральный статус ещё 10 российским пловцам

Международная федерация предоставила нейтральный статус ещё 10 российским пловцам
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Международная федерация плавания (World Aquatics) предоставила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях новой группе российских пловцов. Об этом сообщила пресс-служба World Aquatics.

На мировой арене смогут выступить пловец Николай Колесников, а также девять пловцов на открытой воде: Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Маргарита Ершова, Владимир Иванов, Никита Хотько, Полина Козякина, Софья Колесникова, Яна Курцева и Владислав Утробин.

Ранее World Aquatics предоставила нейтральный статус 50 российским пловцам, прыгунам в воду и тренерам. Российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира — 2024 на короткой воде в нейтральном статусе.

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