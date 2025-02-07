Бывший переводчик Сёхэя Отани приговорён к почти пяти годам тюрьмы за кражу $ 17 млн

Переводчик и личный менеджер японского бейсболиста, питчера клуба Главной бейсбольной лиги (МЛБ) «Лос-Анджелес Доджерс» Сёхэя Отани, Иппэй Мидзухара, был приговорён к четырём годам и девяти месяцам тюремного заключения за кражу $ 17 млн у бейсболиста. Об этом сообщает Reuters.

Согласно судебным документам Центрального округа Калифорнии, Мидзухара также обязан выплатить компенсацию в размере более $ 18 млн. В прошлом году он признал свою вину по одному пункту обвинения в банковском мошенничестве и одному – в подаче ложной налоговой декларации.

По информации прокуроров, Мидзухара украл почти $ 17 млн с банковского счёта Отани и перевёл эти средства на незаконные азартные игры, чтобы расплатиться с карточными долгами. В ходе расследования выяснилось, что он более двух десятков раз выдавал себя за Отани по телефону, чтобы обманным путём получить разрешение на транзакции.

Напомним, в прошлом сезоне Сёхэй Отани подписал рекордный контракт на 10 лет и $ 700 млн с «Лос-Анджелес Доджерс», став самым высокооплачиваемым игроком Главной лиги бейсбола.