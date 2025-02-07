Гальперин заявил, что российские прыгуны в воду могут выступить в Дубае под своим флагом

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин рассказал, что российские прыгуны в воду могут выступить на турнире в Дубае (ОАЭ) под своим флагом и гимном. Бывший спортсмен подчеркнул, что обратного решения пока принято не было.

«Пока допускают на этот старт [в Дубае] с флагом и гимном, но такое время, что в любой момент всё может поменяться. Для нас эти соревнования очень важны, потому что там будет выступать в основном наша молодёжь, ребята, которые уже не то что международных стартов не видели три года, они на сборах заграничных не были», — приводит слова Гальперина «Матч ТВ».

Ранее World Aquatics предоставила нейтральный статус 50 российским пловцам, прыгунам в воду и тренерам.