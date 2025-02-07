Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гальперин заявил, что российские прыгуны в воду могут выступить в Дубае под своим флагом

Гальперин заявил, что российские прыгуны в воду могут выступить в Дубае под своим флагом
Комментарии

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин рассказал, что российские прыгуны в воду могут выступить на турнире в Дубае (ОАЭ) под своим флагом и гимном. Бывший спортсмен подчеркнул, что обратного решения пока принято не было.

«Пока допускают на этот старт [в Дубае] с флагом и гимном, но такое время, что в любой момент всё может поменяться. Для нас эти соревнования очень важны, потому что там будет выступать в основном наша молодёжь, ребята, которые уже не то что международных стартов не видели три года, они на сборах заграничных не были», — приводит слова Гальперина «Матч ТВ».

Ранее World Aquatics предоставила нейтральный статус 50 российским пловцам, прыгунам в воду и тренерам.

Материалы по теме
Американка установила 11 мировых рекордов на ЧМ-2024 по плаванию. Что за сумасшествие?!
Американка установила 11 мировых рекордов на ЧМ-2024 по плаванию. Что за сумасшествие?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android