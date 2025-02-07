Процесс по делу отца Якоба Ингебригтсена о насилии над своими детьми будет открытым — VG

Дело об обвинении в насилии со стороны отца двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира по лёгкой атлетике Якоба Ингебригтсена будет проходить при открытых дверях.

Ранее на необходимости открытого процесса настаивал адвокат спортсмена. Теперь же решением суда округа Рогаланд за процессом смогут следить в том числе и журналисты.

«К делу проявляется значительный интерес со стороны средств массовой информации. Суд прекрасно понимает, что ответчик воспринимает этот интерес как неприятный и нежелательный. С другой стороны, часть интереса СМИ основана на собственном выборе ответчика», — приводит сообщение суда VG.

Гьерту Ингебригтсену грозит до шести лет заключения в насилии над своими детьми в раннем возрасте. Юристы отмечают, что даты слушания могут выпасть на период проведения ЧМ по лёгкой атлетике — с 13 по 21 сентября 2025 года.