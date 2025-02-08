Звезда НФЛ Патрик Махоумс опроверг слова Дональда Трампа о своей карьере

Звезда Национальной футбольной лиги (НФЛ), квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что сенатор Алабамы Томми Тубервилл сыграл роль в его карьере.

«В то время он меня не вербовал. Не помню, встречался я с ним когда-нибудь или нет», — приводит слова Махоумса The Philadelphia Inquirer.

Ранее президент Трамп ошибочно заявил, что сенатор-республиканец тренировал квотербека «Канзас-Сити Чифс» во время учёбы в Техасском технологическом университете. Затем сам сенатор от Алабамы Тубервилл признался, что никогда не был наставником трёхкратного победителя Суперкубка, но именно он завербовал игрока в «Ред Рейдерс».

Сенатор действительно тренировал «Ред Рейдерс» с 2010 по 2012 годы. Но первый сезон Махоумс сыграл только в 2014 году под руководством Клиффа Кингсбери, сменившего в 2012 году Тубервилла, который стал главным тренером в Университете Цинциннати.

Супербоул состоится в воскресенье, 9 февраля, в 4:30 мск на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. В главном матче сезона сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».