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НФЛ убрала с поля надпись «конец расизму» перед Супербоулом-2025

НФЛ убрала с поля надпись «конец расизму» перед Супербоулом-2025
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Национальная футбольная лига (НФЛ) убрала надпись «конец расизму» с конечных зон игрового поля, на котором пройдёт Супербоул-2025. Этот лозунг сопровождал финальные матчи НФЛ четыре последних года.

Финал сезона НФЛ состоится в ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США). Престижный кубок разыграют действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглс». Начало матча запланировано на 2:30 мск.

Футболисты клуба «Филадельфия Иглс» сыграют в Супербоуле на правах номинальных хозяев матча в домашнем зелёном комплекте. Игроки «Канзас-Сити Чифс» — в выездном белом.

Хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча станет американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления объявлена певица SZA.

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