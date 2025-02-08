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Стало известно, сколько заработает рэпер Кендрик Ламар за выступление на Супербоуле

Стало известно, сколько заработает рэпер Кендрик Ламар за выступление на Супербоуле
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Многократный обладатель музыкальной премии «Грэмми» американский рэпер Кендрик Ламар не получит денег за своё выступление в перерыве Супербоула-2025. Об этом сообщает Daily Mail.

Это связано с тем, что НФЛ покрывает все расходы, связанные с организацией такого масштабного шоу, включая расходы на поездки, а возможная коммерческая выгода от участия в Суперкубке крайне велика. За матчем будут наблюдать более 100 млн человек по всему миру, что даст артисту возможность представить новый материал на большую аудиторию.

Супербоул состоится в воскресенье, 9 февраля, в 4:30 мск на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. В главном матче сезона сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».

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