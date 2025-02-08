Дегтярёв: наша цель — полное восстановление прав российских спортсменов

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о восстановлении прав российских спортсменов на международной арене.

«Мы ценим прогресс, но не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу на всех уровнях, чтобы защитить интересы наших спортсменов и вернуть России её законное место в мировом спорте. Наша главная цель — полное восстановление прав российских спортсменов, включая возможность выступать под национальным флагом и слышать гимн нашей страны на всех международных состязаниях», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Ранее Дегтярёв уже отмечал, что ожидает полного восстановления прав российского спорта со стороны Международного олимпийского комитета (ОКР).