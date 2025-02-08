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«Чеховские медведи» обыграли «Мешков Брест» в матче гандбольной SEHA-лиги

«Чеховские медведи» обыграли «Мешков Брест» в матче гандбольной SEHA-лиги
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) одержал победу над командой «Мешков Брест» из Беларуси в матче SEHA — Gazprom League. Игра завершилась со счётом 28:25.

Встреча стала заключительной в рамках группового этапа SEHA — Gazprom League. «Чеховские медведи» заняли второе место в группе. «Мешков Брест» — третье.

На групповой стадии SEHA-лиги команды играли в двух группах. В группе «А» выступали «Мешков Брест» (Беларусь), ставропольский «Виктор», «Аист Китая» (Китай), «Чеховские медведи» и «Зенит». В группе «Б» играли ЦСКА, «СКА-Минск», «Пермские медведи» и «Машека». Далее команды сыграют в плей-офф.

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