«Русская зима» — 2025: результаты соревнований по лёгкой атлетике

В субботу, 8 февраля, в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялись XXXIV международные соревнования по лёгкой атлетике «Русская зима», организованные Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.
В «Русской зиме» — 2025 принял участие 151 спортсмен из России, Республики Беларусь, Турции, Египта, Эфиопии, Алжира и Казахстана, которые боролись за победу в 16 дисциплинах.
«Русская зима» – 2025. Результаты:
Бег 60 м. Мужчины:
1. Илья Сазонов (Россия) – 6,65.
2. Данил Павлов (Россия) – 6,65.
3. Ярослав Ткалич (Россия)– 6,68.
Бег 60 м. Женщины:
1.Янина Луценко Беларусь) – 7,38.
2. Наталья Комбарова (Россия) – 7,38.
3. Виктория Максимова (Россия)– 7,41.
Бег 3000 м. Женщины:
1. Аял Асегу (Эфиопия) – 8.47,36.
2. Светлана Аплачкина (Россия) – 8.49,19.
3. В Любовь Дубровская(Россия)– 8.49,78.
Прыжки в высоту. Мужчины:
1. Данил Лысенко (Россия) – 2,30 м (норматив чемпионата Европы в помещении).
2. Ярослав Кутковой (Россия) – 2,27.
3. Илья Иванюк (Россия)– 2,27.
Прыжки в высоту. Женщины:
1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91 м.
2. Кристина Королёва (Россия) – 1,91.
3. Мария Кочанова (Россия)– 1,91.
Прыжки с шестом. Женщины:
1. Полина Кнороз (Россия) – 4,75 м (норматив чемпионата Европы в помещении).
2. Татьяна Калинина (Россия) – 4,55.
3. Аксана Гатауллина (Россия)– 4,45.
Бег 60 м с барьерами. Мужчины:
1. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,66.
2. Микдат Севлер (Турция) – 7,71.
3. Матвей Герасимов (Россия)– 7,72.
Бег 60 м с барьерами. Женщины:
1.Эльвира Граборенко (Беларусь) – 8,02.
2. Виктория Погребняк (Россия) – 8,07.
3. Руслана Романовская (Беларусь) – 8,21.
Прыжки в длину. Мужчины:
1.Данил Чечела (Россия) – 7,68 м.
2. Артемий Коленченко (Россия) – 7,58.
3. Родион Севастьянов (Россия)– 7,50.
Прыжки в длину. Женщины:
1. Елена Соколова (Россия) – 6,63 м.
2. Екатерина Левицкая (Россия) – 6,56.
3. Виктория Горлова (Россия)– 6,53.
Бег 400 м. Мужчины:
1. Александр Масютенко (Россия) – 45,93 (норматив чемпионата Европы в помещении).
2. Данил Вешняков (Россия) – 46,34.
3. Фёдор Иванов (Россия)– 47,01.
Бег 400 м. Женщины:
1.Полина Ткалич (Россия) – 51,58 (норматив чемпионата Европы в помещении).
2. Екатерина Иванова (Россия) – 52,95.
3. Алина Леонова (Россия)– 54,17.
Толкание ядра. Мужчины:
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,17 м.
2. Мохамед Халифа (Египет) – 19,91.
3. Максим Афонин (Россия) – 19,81.
Толкание ядра. Женщины:
1. Алёна Дубицкая (Беларусь) – 17,82 м.
2. Алёна Гордеева (Россия) – 17,44.
3. Снежана Трофимец (Россия)– 16,34.