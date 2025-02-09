«Русская зима» — 2025: результаты соревнований по лёгкой атлетике

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В субботу, 8 февраля, в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялись XXXIV международные соревнования по лёгкой атлетике «Русская зима», организованные Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.

В «Русской зиме» — 2025 принял участие 151 спортсмен из России, Республики Беларусь, Турции, Египта, Эфиопии, Алжира и Казахстана, которые боролись за победу в 16 дисциплинах.

«Русская зима» – 2025. Результаты:

Бег 60 м. Мужчины:

1. Илья Сазонов (Россия) – 6,65.

2. Данил Павлов (Россия) – 6,65.

3. Ярослав Ткалич (Россия)– 6,68.

Бег 60 м. Женщины:

1.Янина Луценко Беларусь) – 7,38.

2. Наталья Комбарова (Россия) – 7,38.

3. Виктория Максимова (Россия)– 7,41.

Бег 3000 м. Женщины:

1. Аял Асегу (Эфиопия) – 8.47,36.

2. Светлана Аплачкина (Россия) – 8.49,19.

3. В Любовь Дубровская(Россия)– 8.49,78.

Прыжки в высоту. Мужчины:

1. Данил Лысенко (Россия) – 2,30 м (норматив чемпионата Европы в помещении).

2. Ярослав Кутковой (Россия) – 2,27.

3. Илья Иванюк (Россия)– 2,27.

Прыжки в высоту. Женщины:

1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91 м.

2. Кристина Королёва (Россия) – 1,91.

3. Мария Кочанова (Россия)– 1,91.

Прыжки с шестом. Женщины:

1. Полина Кнороз (Россия) – 4,75 м (норматив чемпионата Европы в помещении).

2. Татьяна Калинина (Россия) – 4,55.

3. Аксана Гатауллина (Россия)– 4,45.

Бег 60 м с барьерами. Мужчины:

1. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,66.

2. Микдат Севлер (Турция) – 7,71.

3. Матвей Герасимов (Россия)– 7,72.

Бег 60 м с барьерами. Женщины:

1.Эльвира Граборенко (Беларусь) – 8,02.

2. Виктория Погребняк (Россия) – 8,07.

3. Руслана Романовская (Беларусь) – 8,21.

Прыжки в длину. Мужчины:

1.Данил Чечела (Россия) – 7,68 м.

2. Артемий Коленченко (Россия) – 7,58.

3. Родион Севастьянов (Россия)– 7,50.

Прыжки в длину. Женщины:

1. Елена Соколова (Россия) – 6,63 м.

2. Екатерина Левицкая (Россия) – 6,56.

3. Виктория Горлова (Россия)– 6,53.

Бег 400 м. Мужчины:

1. Александр Масютенко (Россия) – 45,93 (норматив чемпионата Европы в помещении).

2. Данил Вешняков (Россия) – 46,34.

3. Фёдор Иванов (Россия)– 47,01.

Бег 400 м. Женщины:

1.Полина Ткалич (Россия) – 51,58 (норматив чемпионата Европы в помещении).

2. Екатерина Иванова (Россия) – 52,95.

3. Алина Леонова (Россия)– 54,17.

Толкание ядра. Мужчины:

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,17 м.

2. Мохамед Халифа (Египет) – 19,91.

3. Максим Афонин (Россия) – 19,81.

Толкание ядра. Женщины:

1. Алёна Дубицкая (Беларусь) – 17,82 м.

2. Алёна Гордеева (Россия) – 17,44.

3. Снежана Трофимец (Россия)– 16,34.