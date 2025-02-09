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Вячеслав Фетисов: для нашей страны спорт является государственной политикой

Вячеслав Фетисов: для нашей страны спорт является государственной политикой
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Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов высказался по поводу критики присутствия спортсменов в Госдуме РФ.

«Для нашей страны спорт является государственной политикой. Многое делается для воспитания детей, патриотизма. Кто, как не спортсмены, должны эту тему в парламенте обсуждать, продвигать и защищать? До сих пор кажутся странными комментарии людей в духе «зачем там спортсмены?» Какая-то глупость. Спорт для нашей страны всегда являлся частью нашей культуры, досуга и гордости», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Фетисов с 2002 по 2004 год занимал пост председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, с 2004 по 2008 год был руководителем Федерального агентства по физической культуре и спорту.

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