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«Ситуация серьёзная». Губерниев сообщил, что комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию

«Ситуация серьёзная». Губерниев сообщил, что комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что его коллега 49-летний спортивный журналист Роман Скворцов попал в реанимацию.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьёзная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, в Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звёзд КХЛ. Скворцов является комментатором хоккейных и баскетбольных трансляций. В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)».

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