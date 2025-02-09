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Спортивный комментатор Роман Скворцов пришёл в сознание — Губерниев

Спортивный комментатор Роман Скворцов пришёл в сознание — Губерниев
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Спортивный журналист Роман Скворцов пришёл в себя после попадания в реанимацию в Новосибирске. Об этом сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм! Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведёт! Здоровья Роману!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Ранее Губерниев сообщил, что Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. 8-9 февраля в этом городе проходил Матч звёзд КХЛ.

Скворцов является комментатором хоккейных и баскетбольных трансляций. В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)».

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