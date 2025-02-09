В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) состоится финал сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В матче за титул сыграют действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз». Начало встречи назначено на 2:30 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто выиграет Супербоул-2025?

В России официальной трансляции финала НФЛ не будет. В прямом эфире Супербоул-2025 можно будет посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча станет американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления объявлена певица SZA.