Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим Супербоул

Президент США Дональд Трамп посетил финал сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ), где в матче за титул сыграют действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз».

Трамп вошёл в историю, став первым действующим президентом США, который посетил Супербоул, сообщает Daily Mail. Трамп на стадионе пожал руки игрокам и местной полиции.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что Хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча станет американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления объявлена певица SZA.

«Канзас-Сити Чифс» является действующим чемпионом турнира.

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