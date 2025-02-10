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Тейлор Свифт прибыла на Супербоул-2025

Тейлор Свифт прибыла на Супербоул-2025
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Популярная певица Тейлор Свифт будет присутствовать на финале сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ), где в матче за титул сыграют действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз». Финальный матч состоится в ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США), начало – 2:30 мск.

Напомним, её возлюбленный Трэвис Келси выступает за «Канзас-Сити Чифс».

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Ранее сообщалось, что Хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча станет американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления объявлена певица SZA.

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