Альба показал совместное фото с Месси, Суаресом и Бускетсом с Супербоула-2025

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба показал совместное фото с одноклубниками Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Серхио Бускетсом с финала сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ), где в матче за титул сыграют действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз».

Фото: Фото из личного архива

Ранее сообщалось, что игру посетил Дональд Трамп, став первым действующим президентом США, который пришёл на матч Супербоула.

Ранее сообщалось, что Хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча станет американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления объявлена певица SZA.

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