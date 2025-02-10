Серена Уильямс выступила вместе с Кендриком Ламаром на Супербоуле-2025

43-летняя экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выступила вместе с рэпером и хип-хоп исполнителем Кендриком Ламаром на финале сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ), где в матче за титул играют действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз». Отметим, Ламар стал хедлайнером традиционного шоу в перерыве встречи.

На момент написания новости на стадионе «Сизарс Супердоум» в Новом Орлеане (США) идёт 12-я минута третьей четверти, где выигрывает «Филадельфия» со счётом 27:0.

Напомним, в прошлом году хедлайнером шоу был американский певец, актёр и танцор Ашер.