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Серена Уильямс выступила вместе с Кендриком Ламаром на Супербоуле-2025

Серена Уильямс выступила вместе с Кендриком Ламаром на Супербоуле-2025
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43-летняя экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выступила вместе с рэпером и хип-хоп исполнителем Кендриком Ламаром на финале сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ), где в матче за титул играют действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз». Отметим, Ламар стал хедлайнером традиционного шоу в перерыве встречи.

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Идёт
40:6
Канзас-Сити Чифс

На момент написания новости на стадионе «Сизарс Супердоум» в Новом Орлеане (США) идёт 12-я минута третьей четверти, где выигрывает «Филадельфия» со счётом 27:0.

Напомним, в прошлом году хедлайнером шоу был американский певец, актёр и танцор Ашер.

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