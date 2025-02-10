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«Филадельфия Иглз» стали победителями Супербоула-2025, обыграв в финале «Канзас-Сити Чифс»

«Филадельфия Иглз» стали победителями Супербоула-2025, обыграв в финале «Канзас-Сити Чифс»
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В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) состоялся финал сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В матче за титул сыграли действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз». Игра завершилась победой «Филадельфии» со счётом 40:22.

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс

Первые три четверти остались за победителями: 7:0, 17:0, 10:6. Последнюю четверть забрали игроки «Канзас-Сити» — 16:6, однако в итоге всё равно проиграли матч. Таким образом, «Канзас-Сити Чифс» не сумели третий год подряд выиграть чемпионство. Два предыдущих турнира остались за ними.

Напомним, хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча стал американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Специальной гостьей его выступления была объявлена певица SZA.

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