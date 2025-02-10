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Дмитрий Губерниев опубликовал пост на фоне попадания в реанимацию Романа Скворцова

Дмитрий Губерниев опубликовал пост на фоне попадания в реанимацию Романа Скворцова
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к врачам и властям Новосибирска после ситуации с его коллегой Романом Скворцовым, попавшим в реанимацию.

«В ситуации с Романом Скворцовым хочу искренне поблагодарить врачей Новосибирска, бригаду скорой помощи, респект местным Минспорту и Минздраву!!! Спасибо огромное!!! Коллеге Скворцову скорейшего выздоровления!!!!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, вчера стало известно, что Скворцов был найден без сознания на улице и доставлен в больницу. Причина произошедшего пока не уточнялась. В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.

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