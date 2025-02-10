«Филадельфия» стала победителем Супербоула второй раз в истории
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Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» второй раз в истории выиграл Супербоул. В матче за титул команда встречалась с действующими чемпионами «Канзас-Сити Чифс», которых обыграла со счётом 40:22.
НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс
«Филадельфия» пять раз играла в Супербоуле, и до этого года всего один раз становилась чемпионом — в 2017 году. «Канзас-Сити» же участвовал в соревновании семь раз, выигрывал в финальном матче два года подряд и мог стать первой командой в истории, одержавшей победу в Супербоуле три раза кряду.
Напомним, хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча стал американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар.
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