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«Филадельфия» стала победителем Супербоула второй раз в истории

«Филадельфия» стала победителем Супербоула второй раз в истории
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Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» второй раз в истории выиграл Супербоул. В матче за титул команда встречалась с действующими чемпионами «Канзас-Сити Чифс», которых обыграла со счётом 40:22.

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс

«Филадельфия» пять раз играла в Супербоуле, и до этого года всего один раз становилась чемпионом — в 2017 году. «Канзас-Сити» же участвовал в соревновании семь раз, выигрывал в финальном матче два года подряд и мог стать первой командой в истории, одержавшей победу в Супербоуле три раза кряду.

Напомним, хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча стал американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар.

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