«Филадельфия» стала победителем Супербоула второй раз в истории

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» второй раз в истории выиграл Супербоул. В матче за титул команда встречалась с действующими чемпионами «Канзас-Сити Чифс», которых обыграла со счётом 40:22.

«Филадельфия» пять раз играла в Супербоуле, и до этого года всего один раз становилась чемпионом — в 2017 году. «Канзас-Сити» же участвовал в соревновании семь раз, выигрывал в финальном матче два года подряд и мог стать первой командой в истории, одержавшей победу в Супербоуле три раза кряду.

Напомним, хедлайнером традиционного шоу в перерыве матча стал американский рэпер и хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар.