Стал известен MVP Супербоула-2025
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В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) состоялся финал сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В матче за титул сыграли действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглз». Игра завершилась победой «Филадельфии» со счётом 40:22.
НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс
После окончания матча пресс-служба лиги назвала лучшего игрока матча. Им стал 26-летний квотербек «Филадельфии» Джейлен Хёртс. У Хёртса сегодня два тачдауна и 221 набранный ярд в матче.
Это второй Супербоул в карьере квотербека – он играл за «Иглс» в финале-2022, когда его команда проиграла «Чифс».
Напомним, «Филадельфия» выиграла Супербоул во второй раз в истории. Первый трофей команда завоевала в 2017 году.
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