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«MAGA беспощадна!» Трамп с насмешкой высказался о Тейлор Свифт, освистанной на Супербоуле

«MAGA беспощадна!» Трамп с насмешкой высказался о Тейлор Свифт, освистанной на Супербоуле
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Президент США Дональд Трамп иронично высказался о знаменитой американской певице Тейлор Свифт. Она встречается с игроком «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, чья команда потерпела поражение в Супербоуле-2025 от «Филадельфии Иглз». Когда Свифт показали на большом экране по ходу матча, она была освистана зрителями.

«Единственной, у кого была более тяжёлая ночь, чем у «Канзас-Сити Чифс», была Тейлор Свифт. Её освистали на стадионе. MAGA очень беспощадна!» — приводит слова Трампа Daily Mail.

MAGA (Make America Great Again) — политический лозунг Трампа. Во время предвыборной кампании президента в 2024 году Свифт активно высказывала поддержку Камале Харрис и выступала против избрания Трампа.

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