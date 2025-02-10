Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чья была идея так испортить игру?» Дональд Трамп раскритиковал Супербоул-2025

«Чья была идея так испортить игру?» Дональд Трамп раскритиковал Супербоул-2025
Комментарии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему больше всего не понравилось в Супербоуле-2025 между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».

«Самой худшей частью Супербоула, безусловно, было наблюдение за началом матча, когда мяч летит по воздуху, а все на поле застыли. Студенческий футбол так не делает и не будет! Чья была идея так испортить игру?

Надеюсь, вам это нравится, но я думаю, что это вредит игре. Я думаю, когда есть что-то хорошее, его не меняют. Я не понимаю, почему это безопаснее. Почему это безопаснее? Они всё равно падают. Но если тренеру это нравится, то ладно. Но, боже, несколько недель назад я увидел это впервые. Я сказал: «Что, чёрт возьми, они делают с футболом?» — приводит слова Трампа Daily Mail.

Материалы по теме
Шокирующее завершение сезона в НФЛ. Такого исхода Супербоула никто не ждал!
Шокирующее завершение сезона в НФЛ. Такого исхода Супербоула никто не ждал!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android