«Чья была идея так испортить игру?» Дональд Трамп раскритиковал Супербоул-2025

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему больше всего не понравилось в Супербоуле-2025 между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».

«Самой худшей частью Супербоула, безусловно, было наблюдение за началом матча, когда мяч летит по воздуху, а все на поле застыли. Студенческий футбол так не делает и не будет! Чья была идея так испортить игру?

Надеюсь, вам это нравится, но я думаю, что это вредит игре. Я думаю, когда есть что-то хорошее, его не меняют. Я не понимаю, почему это безопаснее. Почему это безопаснее? Они всё равно падают. Но если тренеру это нравится, то ладно. Но, боже, несколько недель назад я увидел это впервые. Я сказал: «Что, чёрт возьми, они делают с футболом?» — приводит слова Трампа Daily Mail.