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«Разбило сердце». Стала известна реакция Келси на освистывание Тейлор Свифт на Супербоуле

«Разбило сердце». Стала известна реакция Келси на освистывание Тейлор Свифт на Супербоуле
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Источник, приближённый к Трэвису Келси, рассказал о реакции футболиста «Канзас-Сити Чифс» на то, что его девушку, певицу Тейлор Свифт, освистали во время Супербоула-2025.

«Трэвис знал, что Тейлор освистали, и он чувствовал себя беспомощным. Его задела её реакция. Он всегда защищает её, и это разбило ему сердце. У него и так был тяжёлый вечер.

Многие понимают, что фанаты «Иглз» считают её предательницей. Она из Пенсильвании и даже носила форму «Иглз» до того, как начала с ним встречаться. Трэвис считает, что Трампу было не нужно её критиковать, особенно после того, как он заявил, что присутствие президента на матче — большая честь», — приводит слова источника Daily Mail.

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