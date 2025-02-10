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Махоумс — об MVP Супербоула: я говорил, что он вернётся, так и случилось

Махоумс — об MVP Супербоула: я говорил, что он вернётся, так и случилось
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Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс высоко оценил выступление MVP Супербоула-2025 квотербека «Филадельфии Иглз» Джалена Хёртса. В финале «Филадельфия» обыграла «Канзас» со счётом 40:22.

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс

«Я всегда уважал в Хёртсе его качество победителя. Он пришёл в НФЛ и делал это всю свою карьеру — если ему нужно бежать с мячом, он это сделает. Если ему нужно бросить мяч, он это сделает. И если ему нужно провести важную игру, он это сделает.

Такое качество есть не у всех, и это то, за что я очень уважаю Джалена. Я говорил это ещё после первого нашего очного Супербоула (в 2023 году). Я сказал, что он вернётся, так и случилось, он взял надо мной верх сегодня. Уверен, что мы снова сойдёмся с ним в такой же важной игре, как эта», — приводит слова Махоумса Daily Mail.

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