Махоумс — об MVP Супербоула: я говорил, что он вернётся, так и случилось

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс высоко оценил выступление MVP Супербоула-2025 квотербека «Филадельфии Иглз» Джалена Хёртса. В финале «Филадельфия» обыграла «Канзас» со счётом 40:22.

«Я всегда уважал в Хёртсе его качество победителя. Он пришёл в НФЛ и делал это всю свою карьеру — если ему нужно бежать с мячом, он это сделает. Если ему нужно бросить мяч, он это сделает. И если ему нужно провести важную игру, он это сделает.

Такое качество есть не у всех, и это то, за что я очень уважаю Джалена. Я говорил это ещё после первого нашего очного Супербоула (в 2023 году). Я сказал, что он вернётся, так и случилось, он взял надо мной верх сегодня. Уверен, что мы снова сойдёмся с ним в такой же важной игре, как эта», — приводит слова Махоумса Daily Mail.